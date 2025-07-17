Diyarbakır'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Olay, dün akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Büyüyen kavgada tabancadan açılan ateş sonucu E.T. ve A.A.G, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.