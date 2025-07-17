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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü

        Diyarbakır'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 01:44 Güncelleme: 17.07.2025 - 01:45
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        Diyarbakır'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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        Olay, dün akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Büyüyen kavgada tabancadan açılan ateş sonucu E.T. ve A.A.G, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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