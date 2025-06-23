Diyarbakır'da 141.5 ton soya tohumu dağıtıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda, 14 bin 237 dekar alanda soya ekimi için yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton soya tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, soyanın Türkiye'nin tarımsal üretiminde yer alan önemli bir ürün olduğunu belirtti. Alan, şunları kaydetti:

REKLAM advertisement1

"Diyarbakır'ın verimli topraklarında bu ürünün yaygınlaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçilerimizin bu projeye aktif katılımı, hem kendi ekonomilerini güçlendirecek hem de ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır."

Törene, Tarım ve Orman İl müdür yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.