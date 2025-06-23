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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da 141.5 ton soya tohumu dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da çiftçilere 141.5 ton soya tohumu dağıtıldı

        Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton sertifikalı soya tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:59
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        Diyarbakır'da 141.5 ton soya tohumu dağıtıldı
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        Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda, 14 bin 237 dekar alanda soya ekimi için yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton soya tohumu çiftçilere dağıtıldı.

        Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, soyanın Türkiye'nin tarımsal üretiminde yer alan önemli bir ürün olduğunu belirtti. Alan, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'ın verimli topraklarında bu ürünün yaygınlaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçilerimizin bu projeye aktif katılımı, hem kendi ekonomilerini güçlendirecek hem de ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır."

        Törene, Tarım ve Orman İl müdür yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

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