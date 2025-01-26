Miraçta ne oldu? Miraç kandili ismini nereden aldı?
İslam dünyasında "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün 26 Ocak Pazar günü idrak ediliyor. Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen ve üç ayların ilki içinde yer alan Miraç Kandili, fazileti ve önemi nedeniyle tüm gün ibadetlerle geçirilir. Bu konuya ilişkin detayları merak eden müslümanlar, "Miraç'ta ne oldu? Miraç kandili ismini nereden aldı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Miraç'ta ne oldu?
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Yılın ikinci kandili olarak kabul edilen Miraç, İslam dünyasında kutsal bir anlam taşır. Bu mübarek günün faziletleri arasında, duaların kabulü, günahların bağışlanması ve Allah’a yakınlaşma imkanı bulunur. Peki, Miraç'ta ne oldu? Miraç Kandili ismini nereden aldı? İşte, Miraç Kandili hakkında bilinmesi gerekenler...
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MİRAÇ'TA NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
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MİRAÇ KANDİLİ İSMİNİ NEREDEN ALDI?
Miraç Kandili Hicri Takvime göre Recep Ayı'nın 27. gecesi idrak edilen bir gündür. Arapça "Mirac" kelimesinden ortaya çıkan Miraç'ın kelime anlamı ise "yükselme" veya "göğe çıkma" olarak ifade edilir. Bu kandil Miraç Gecesi olarak isimlendirilir.
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2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
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Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe