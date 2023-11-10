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        Haberler Yaşam Disney prenseslerinin gizli sırrı: Neden hiçbir Disney prensesinin annesi yok? Aslında hepsinin ortak bir yanı var!

        Disney prenseslerinin gizli sırrı: Neden hiçbir Disney prensesinin annesi yok?

        Disney prensesleri, dünyanın en sevilen çizgi film karakterlerinden biridir. Güzellikleri, cesaret ve sevgi dolu kalpleriyle tüm nesiller boyunca hayranlarını etkilemiştir. Ancak bu prenseslerin bilinmeyen bir ortak özelliği var. Prenseslerin çoğunun annesi yoktur. Disney tarafından özellikle yapılan bu durum aslında çocuklara önemli bir mesaj veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:47
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        • 1

          Disney filmlerinde prensesler veya önemli hayvan karakterleri genellikle ortak bir noktayla bilinirler. Simba, Bambi, Pamuk Prenses gibi birçok karakterin ortak özelliği anneleri olmamasıdır.

        • 2

          DİSNEY PRENSESLERİNİN NEDEN ANNESİ YOKTUR?

          Çocukluktan beri severek izlediğimiz Disney filmlerinde anne figürü pek görülmez. Eğlenceli ve keyifli hikayelerde önemli hayat hikayeleri anlatırlırken anne figürü genellikle arka plana atılır. Filmlerdeki çoğu karakterin annesi yoktur veya küçük yaşta annelerini kaybetmişlerdir.

        • 3

          SORUMLULUK MESAJI VERİLİYOR

          Örneğin Güzel ve Çirkin hikayesinde Belle'nin sadece babası vardır. Bir başka örnekte Bambi, küçük yaşta annesini kaybeder. Disney bu durumu, karakterlerin anne rolünü üstlenmesi ve hayata erken atılmaları gerektiği için bilerek kurgulamıştır.

        • 4

          WALT DİSNEY'DE KÜÇÜKKEN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİR

          Kısaca, Disney büyümeyi konu alarak karaktelerin hayatında sorumluluk almaları gerektiğini anlatıyor. Ayrıca Disney'in kurucusu Walt Disney, küçük yaşta annesini kaybettiği için acısını ve sorumluluk sahibi olmasını Disney evrenine yansıttığı da düşünülen bir başka teoridir.

          Kaynak: MTV, Screen Rant

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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