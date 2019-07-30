Hemşireliği bırakıp 11 yıldır fotoğrafçılık yapan Haehl görüntülerle ilgili, "Çok uzun zamandır bu kadar gülmedim. Stüdyoma gelen her bebeğe bunu yapabilirim. Ama yapamam. Dur gülüyorum" şeklinde paylaşım yaptı.