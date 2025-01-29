Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dışişlerinden İsrail tarafından öldürülen Türk vatandaşlarına dair açıklama

        İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetti

        Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail saldırısına uğrayan 3 Türk vatandaşı hayatı kaybetti. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada saldırıyı kınarken ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç Türk vatandaşı İsrail hava saldırısında öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan'dan kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail saldırısına uğrayan 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

        Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yayımladığı açıklamada "Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

        Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

        Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        OLAY

        Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların aileleri, 11 Ocak 2025 tarihinde Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdiler. Yapılan araştırmada üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail’e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi.

        Üç Türk vatandaşının çalışmak üzere Lübnan’dan İsrail’e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları biliniyordu. Sözkonusu vatandaşlarla son temas, sınırın Lübnan tarafında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde 'sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği' bilgisi yer aldı.

        20 KİŞİLİK GRUP İSRAİL'E GEÇMEYE ÇALIŞTI

        Bahis konusu kişilerin 3 Türk vatandaşı olabileceği olasılığından hareketle Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temas etti. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştığı bildirildi.

        Bu grubun, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmek istediği öğrenildi. İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. Üç Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybetti.

        OPERASYON YÜRÜTÜLEN BÖLGEYE GİRMEYE ZORLANDILAR

        Yirmi kişi içerisinde yer alan üç Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı değerlendiriliyor Diğer kişilerin ifadelerinden, üç vatandaşımızın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirilecekleri öğrenildi. Bu bakımdan üç Türk vatandaşının bir nevi “deneme” amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği belirtiliyor.

        Ailelerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa