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        Haberler Dünya Avrupa Dışişleri Sözcüsü Keçeli, AİHM kararını değerlendirdi | Dış Haberler

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli, AİHM kararını değerlendirdi

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararının tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde inceleneceğini, Türkiye'nin KKTC makamlarınca dile getirilen görüşleri paylaştığını ve desteklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 05:55 Güncelleme: 12.06.2025 - 05:55
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        Dışişleri Sözcüsü Keçeli, AİHM kararını değerlendirdi
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        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 10 Haziran 2025 tarihinde açıklanan "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararının tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde inceleneceği ifade etti.

        Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi yönünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları tarafından ortaya koyulan kararlılığın bir kez daha teyit edilmiş olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Keçeli, "Söz konusu kararın, AİHM tarafından defalarca teyit edilmiş olan KKTC’deki mülkiyet rejimi kapsamında yasal faaliyetlerde bulunan KKTC ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara zamanlı bir yanıt teşkil ettiğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Keçeli, ayrıca bu kararın korku yaymayı ve sindirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahını hedef alan ve uluslararası hukuku göz ardı eden girişimlere karşı ders niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, KKTC makamlarınca konuya ilişkin yapılan açıklamalarda dile getirilen görüşleri paylaştığının ve desteklediğinin altını çizdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #dışişleri bakanlığı
        #AİHM
        #KKTC
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