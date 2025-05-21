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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:45
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        Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.

        Bakanlık, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

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