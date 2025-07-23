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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinde Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin alınan karar dair açıklamada bulundu. Açıklamada "Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:36
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        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinde Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin alınan karar dair açıklamada bulundu. Açıklamada "Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        İsrail Meclisi’nde Batı Şeria’nın İlhakına Yönelik Atılan Adımlar Hk. başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail Meclisi’nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

        Batı Şeria, Filistin toprağıdır ve 1967’den bu yana İsrail’in işgali altındadır. İsrail’in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsü, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibarettir.

        Netanyahu hükümetinin şiddet politikaları ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabaları her geçen gün yeni krizlere yol açmakta; uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

        Soykırımcı İsrail’in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir."

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