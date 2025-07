Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2025: Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır?

3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için : Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecektir. Asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

4. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde Tablo-1’de belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

5. Aday Meslek Memurluğu kadrosuna ilişkin daha önce açılan giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarının herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar giriş sınavına katılamazlar (Sınav Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.).