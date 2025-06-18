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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sosyal medya paylaşıma dair açıklamada bulundu. Açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:01
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        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sosyal medya paylaşıma dair açıklamada bulundu.

        İsrail Dışişleri Bakanının Sosyal Medya Paylaşımı Hk. açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir.

        İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

        Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.

        İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

        İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

        *Fotoğraf: AA

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