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Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki gösteren KKTC'ye destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'nin ABD hakkındaki açıklamasına destek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait savaş gemisinin Güney Kıbrıs'a demirlemesine tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı'na destek verdi. Yapılan açıklamada, "ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı

Giriş: 18.05.2023 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki gösteren KKTC'ye destek
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki gösteren KKTC'ye destek
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Arleigh Burke isimli muhrip gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanına demirlemesi hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayı destekledi.

DHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde destekliyoruz. KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD´nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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