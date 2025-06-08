Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ele alındı
Giriş: 08.06.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Rutte'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Görüşmede, 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.
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