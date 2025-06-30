Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla bir arada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ankara'da bir araya geldi.

        Görüşmede Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İngiltere ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyor.

        Güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyor.

        Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğinin ifade edilmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Avrupa Birliği üyesi olmayan iki müttefik Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunun, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulanacağı öngörülüyor.

        İngiltere’de yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin, ikili ilişkilere katma değer sağladığı, iki ülkenin, bölgesel ve küresel meselelerde yakın diyaloğunu eş güdüm ve işbirliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunun belirtileceği tahmin ediliyor.

        Görüşmede ayrıca, Orta Doğu’daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğinin, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunun, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğinin ifade edilmesi bekleniyor.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesinin, adil ve sürdürülebilir barışın inşası açısından hayati önem taşıdığının, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin yeniden toparlanması için işbirliği yapılabileceğinin de görüşmede vurgulanacağı öngörülüyor.

        Görüşme, Bakan Lammy’nin Türkiye’ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Habertürk Anasayfa