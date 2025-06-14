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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:42
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        Bakan Fidan'dan İran-İsrail diplomasisi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

        Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.

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