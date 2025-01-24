Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.

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Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu:

Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Siyasi, ekonomik ve insani yardımlar ekseninde değerlendirmeler yaptık. Suriye'nin geleceği ve halkın yararı için yeni yönetimle iletişim önemli. Suriye'deki yeni yönetime terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

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AB'nin ilişkilerimizin sürdürülmesi için gerekli adımları atacağına eminiz, bunu ilettim. Ziyaretleri için Kallas'a ve ekibine teşekkür ediyorum.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Konuşmama başlamadan önce başsağlığı dilemek istiyorum. Korkunç otel yangınında yakınlarını kaybedenlere ve Türkiye'ye başsağlığı dilemek isterim.

Türkiye önemli bir müttefik. Ekonomik ortaklığımız temelleri her zamankinden daha güçlü. Çok çeşitli alanlarda işbirliği yapabiliriz. Kıbrıs ve Rusya gibi alanlarda farklı görüşler de var. Daha fazla yüksek düzeyde diyalogla işbirliğinin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Suriye'de Esad rejiminin düşüşünün ardından büyük bir umut doğdu. Biz Suriye'nin ekonomik toplanmasına destek olmak istiyoruz. AB, Suriye üzerindeki yaptırımları yeni yönetimin davranışlarına göre kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptı, Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Suriye'nin geleceği konusunda umut var.

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Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Kuzey Suriye'de yapılacak her türlü adımın dikkatle atılması gerektiğini düşünüyoruz.

Gazze'de ateşkese her iki tarafın da uymasını istiyoruz, bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. İki devletli çözümün tek çözüm olduğunu düşünüyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 4. yılına girmek üzere. Putin'in barış istediğine dair hiçbir emare yok. Pazartesi günü, AB Komisyonu olarak Ukrayna'ya desteğimizi yineleyeceğiz. AB ve Türkiye arasındaki işbirliğinin çok fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum, ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum. "Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden beklentileri neler?" sorusunu yanıtlayan Fidan, "Bizim Amerika'yla olan ilişkilerimiz ve beklentilerimiz devletten devlete olan beklentiler. Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel sorunları çözmemiz. Suriye ve Irak'ta bizim istediğimiz hassasiyetle yaklaşılmaması aramızda bir güven bunalımına sebep olmuştu. Amerika Türkiye'nin önemli ve stratejik partneri. CAATSA yaptırımları gibi diğer problemli alanların kaldırılması gibi beklentilerimiz var. Cumhurbaşkanımız buna açık, bunu ifade etti."