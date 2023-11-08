Dışardan almaya gerek kalmayacak! İşte çıtır çıtır baklava tarifi!
Baklava, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik açılmış hamurların arasına ceviz veya fındık gibi malzemeler konularak yapılan baklava, şerbetle buluştuğu anda lezzetine lezzet katar. İşte evde yapabileceğiniz çıtır çıtır baklava tarifi...
- 1
Baklava hamurunu çok ince açmak önemlidir. Hamur ne kadar ince olursa, baklava o kadar çıtır olur ve baklavayı pişirirken fırını sakın açmayın. Bu tarz püf noktalar ile evde baklava yapmak oldukça basittir. İşte çıtır çıtır baklava tarifi…
- 2
BAKLAVA MALZEMELERİ NELER?
Baklava için gereken malzemeler şu şekildedir;
- 3
BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Baklava yapılışı adım adım şu şekildedir;
Hamurları açmak için:
Baklavayı yapmak için:
Şerbeti hazırlamak için:
Baklavanın pişirilmesi:
-