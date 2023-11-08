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        Haberler Yaşam Dışardan almaya gerek kalmayacak! İşte çıtır çıtır baklava tarifi!

        Dışardan almaya gerek kalmayacak! İşte çıtır çıtır baklava tarifi!

        Baklava, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik açılmış hamurların arasına ceviz veya fındık gibi malzemeler konularak yapılan baklava, şerbetle buluştuğu anda lezzetine lezzet katar. İşte evde yapabileceğiniz çıtır çıtır baklava tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:47
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        • 1

          Baklava hamurunu çok ince açmak önemlidir. Hamur ne kadar ince olursa, baklava o kadar çıtır olur ve baklavayı pişirirken fırını sakın açmayın. Bu tarz püf noktalar ile evde baklava yapmak oldukça basittir. İşte çıtır çıtır baklava tarifi…

        • 2

          BAKLAVA MALZEMELERİ NELER?

          Baklava için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 5 su bardağı un
          • 2 su bardağı ılık su
          • 1 su bardağı ılık süt
          • 1 adet yumurta
          • 1 yemek kaşığı sirke
          • 1 paket kabartma tozu
          • 1 paket vanilya
          • 1 kilo ceviz veya fındık
          • 250 gram tereyağı
          • 4 su bardağı toz şeker
          • 2 su bardağı su
          • 1 limonun suyu
        • 3

          BAKLAVA NASIL YAPILIR?

          Baklava yapılışı adım adım şu şekildedir;

          • Bir yoğurma kabına unu alın.
          • Ilık su, ılık süt, yumurta, sirke, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
          • Hamuru yoğurmaya başlayın.
          • Hamur pürüzsüz ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
          • Hamuru 10 bezeye ayırın.

          Hamurları açmak için:

          • Bezeleri tezgaha alın.
          • Hamuru merdane ile çok ince olacak şekilde açın.
          • Açtığınız hamuru rulo şeklinde sarın.
          • Ruloyu ortadan ikiye kesin.
          • Kestiğiniz parçaları tekrar rulo şeklinde sarın.
          • Ruloyu 4 parmak genişliğinde kesin.

          Baklavayı yapmak için:

          • Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine baklava hamurlarını aralıklı olarak yerleştirin.
          • Üzerine ceviz veya fındık serpin.
          • Kalan hamurları da aynı şekilde tepsiye yerleştirin.
          • Baklavayı hazırladıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

          Şerbeti hazırlamak için:

          • Bir tencereye toz şeker ve suyu alın.
          • Kaynamaya bırakın.
          • Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin.
          • 10 dakika kadar daha kaynatın.
          • Şerbeti soğumaya bırakın.

          Baklavanın pişirilmesi:

          • Baklavayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
          • Pişen baklavanın üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.
          • Baklavayı şerbetini çekmesi için 2-3 saat bekletin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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