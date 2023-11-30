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        Haberler Yaşam Dışardan almaktan vazgeçeceksiniz! İşte ferah frambuazlı cheesecake tarifi!

        Dışardan almaktan vazgeçeceksiniz! İşte ferah frambuazlı cheesecake tarifi!

        Cheesecake, hem lezzetli hem de hafif bir tatlı çeşididir. Özellikle frambuaz gibi ferahlatıcı bir meyveyle birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz frambuazlı cheesecake tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:31
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        • 1

          Cheesecake yapımının zor olduğu düşünülüyor fakat evde kolayca yapılabilecek tatlılar arasında yer alıyor. Frambuaz, vişne ve çilek gibi meyveli yapılan soslarla lezzetine lezzet katılan ve ekşi-tatlı bir tada sahip olan Cheesecake tariflerini sizler için derledik.

        • 2

          CHEESECAKE MALZEMELERİ NELER?

          Malzemeler

          400 gram labne peyniri

          3 yumurta

          1,5 su bardağı toz şeker

          4 yemek kaşığı un

          1 paket krema

          1 paket vanilya

          Alt taban için;

          2 paket tahıllı bisküvi

          100 gram eritilmiş tereyağı

          1 su bardağı çekilmiş fındık

          Üzeri için;

          200 gram Frambuaz, (Ya da vişne, çilek...)

          5 yemek kaşığı şeker

          2 yemek kaşığı mısır nişastası

          1 su bardağı su

          1 paket vanilya

        • 3

          CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

          Cheesecake yaparken alt tabandan başlamalısınız. Bu nedenle öncelikle bisküvi ve fındığı un ufak olana kadar rondoda çekin. Tereyağını eritin çekilmiş bisküvi ve fındıkla karıştırın ve kenarları folyo ile sarılmış kelepçeli kaba dökün. Kapta düz bir zemin elde edin. Hazır olunca beklemeye alın.

          Frambuaza şekeri ve suyu ilave edip dolapta bir saat bekletiyoruz. Ardından ocağa alıp bir çay bardağı soğuk suyla mısır nişastasını eritip içine ilave edip kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıkça yoğunlaşmaya başlayacak, kaynama noktasına geldiğinde altını kısın ve 1-2 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve vanilyasını ilave edin. Kabuk tutmaması için soğuyana kadar ara ara karıştırın.

          İkinci katman için labne peyniri ve kremayı birlikte çırpıyoruz ve şekeri ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtaları da tek tek ilave edin. En son unu ve vanilyasını ilave edin.

          Sıra malzemeleri bir araya getirmeye geldi. Dolaptan çıkardığınız alt tabana labne peynirli peynir karışımını boşaltın ve düz bir zemin elde edin. Kelepçeli kabı içinde su dolu bir borcama oturdup fırına verin. Önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dk pişirin. Eğer üstü pişmemişse biraz daha pişirebilirsiniz. İçini piştiğini anlamak için de kalıbı hafifçe sallayabilirsiniz. Tamamen pişip ılımaya başlayan Cheesecake'inizin üzerine dinlendirilmiş frambuaz sosunu ekleyin. Sabaha kadar ya da en az 2 saat dolapta bekletin. Üzerini frambuaz taneleri ile süsleyebilirsiniz. Sadece kenar şeridi çekmek bile enfes bir görüntü almasını sağlayacaktır. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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