Dirk Kuyt, Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesini yorumladı!
Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski yıldızı Dirk Kuyt, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki eşleşmesini değerlendirdi. Hollandalı futbolcu, tur için ülkesinin takımı Feyenoord'un daha ağır bastığını söylerken, Fenerbahçe dönemindeki Galatasaray derbilerinden de bahsetti.
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord eşleşmesini değerlendirdi.
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Hollanda basınından Rijnmond'a konuşan Kuyt, iki eski takımının karşı karşıya geleceği eşleşmede ülkesinin takımı Feyenoord'un turu geçmeye daha yakın taraf olduğunu söyledi.
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"G.SARAY'I YENDİĞİMİZDE HALK BAYRAM EDİYORDU"
Kuyt, "Fenerbahçe ve Feyenoord, gerçek halk kulüpleri. Taraftarları fark yaratıyor. Fenerbahçe'deyken Galatasaray'ı yendiğimizde halk bayram ediyordu. Binlerce insan sokaklara dökülüyordu. Arabaların kornaları susmuyordu. Kulüp yıllardır şampiyonluğu arzuluyordu ve biz de bu hayali gerçekleştirdik. İstanbul'a ne zaman gitsem insanlar hala bunu konuşuyor. O zamandan beri şampiyon olamadılar." dedi.
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"HOLLANDA'DA FEYENOORD KAZANIR, İSTANBUL'DAKİ MAÇ BERABERE BİTER"
Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi de değerlendiren Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter." ifadelerini kullandı.
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"DE KUIP'İN ZEMİNİ TİTREDİ"
Kuyt sözlerini şöyle noktaladı: "Feyenoord ile 2017'de kazandığım şampiyonluğu asla unutamam. Heracles'e karşı golü attığımda De Kuip'in zemini titredi. Bunu çok nadiren yaşadım. Şampiyonluk gününü asla unutamayacağım"