Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Diogo Jota hayatını kaybetti! Liverpool forması giyen Diogo Jota kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Spor Haberleri

        Liverpool forması giyen Diogo Jota kimdir? Diogo Jota kaç yaşında ve neden öldü?

        Liverpool forması giyen Diogo Jota hayatını kaybetti. Yıldız oyuncunun ölümü spor basınında geniş yer aldı. Bu kapsamda futbolseverler Diogo Jota'nın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Diogo Jota kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Liverpool’un yıldız futbolcusu Diogo Jota’nın ani ölümü, spor dünyasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Kulüp tarihine birçok önemli başarı sığdıran Jota’nın, kardeşiyle birlikte yaşamını yitirdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Sosyal medyada ise Jota’nın kim olduğu, yaşı ve ölüm sebebi hakkında araştırma başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          DİOGO JOTA KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

          Futbol dünyası Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'dan gelen haberle sarsıldı. Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

          Liverpoollu futbolcu, 26 yaşındaki ve kendisi de profesyonel futbolcu olan kardeşi Andre ile birlikte seyahat ettiği aracın yoldan çıkarak alev alması sonucu hayata gözlerini yumdu.

        • 3

          DİOGO JOTA KİMDİR?

          Diogo Jota, 4 Aralık 1996'da Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Futbola Gondomar SC'de başladı ve U15, U17, U19 takımlarında forma giydi.

          2013 yılında 17 yaşındayken Paços Ferreira U19'a transfer oldu ve 1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2016 senesinde Atletico Madrid'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

          Bu süreçte Porto ve Wolverhampton'da kiralık forma giydi. 2018 yazında 14 milyon Euro'ya Wolves'in yolunu tutan Diogo Jota, 2 yıl sonra ise 44.7 milyon Euro bonservisle Liverpool'a imza attı. Portekizli yıldız 5 yıldır Liverpool'da forma giyiyordu.

        • 4

          DİOGO JOTA'NIN KARİYERİ

          Profesyonel kariyerinde 398 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 136 gol - 66 asistlik performans sergiledi. Diogo Jota için toplam 65.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

        • 5

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA EVLENMİŞTİ

          Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, geçtiğimiz hafta evlenmişti.

          Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Habertürk Anasayfa