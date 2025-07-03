Liverpool forması giyen Diogo Jota kimdir? Diogo Jota kaç yaşında ve neden öldü?
Liverpool forması giyen Diogo Jota hayatını kaybetti. Yıldız oyuncunun ölümü spor basınında geniş yer aldı. Bu kapsamda futbolseverler Diogo Jota'nın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Diogo Jota kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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Liverpool’un yıldız futbolcusu Diogo Jota’nın ani ölümü, spor dünyasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Kulüp tarihine birçok önemli başarı sığdıran Jota’nın, kardeşiyle birlikte yaşamını yitirdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Sosyal medyada ise Jota’nın kim olduğu, yaşı ve ölüm sebebi hakkında araştırma başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...
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DİOGO JOTA KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Futbol dünyası Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'dan gelen haberle sarsıldı. Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Liverpoollu futbolcu, 26 yaşındaki ve kendisi de profesyonel futbolcu olan kardeşi Andre ile birlikte seyahat ettiği aracın yoldan çıkarak alev alması sonucu hayata gözlerini yumdu.
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DİOGO JOTA KİMDİR?
Diogo Jota, 4 Aralık 1996'da Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Futbola Gondomar SC'de başladı ve U15, U17, U19 takımlarında forma giydi.
2013 yılında 17 yaşındayken Paços Ferreira U19'a transfer oldu ve 1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2016 senesinde Atletico Madrid'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Bu süreçte Porto ve Wolverhampton'da kiralık forma giydi. 2018 yazında 14 milyon Euro'ya Wolves'in yolunu tutan Diogo Jota, 2 yıl sonra ise 44.7 milyon Euro bonservisle Liverpool'a imza attı. Portekizli yıldız 5 yıldır Liverpool'da forma giyiyordu.
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DİOGO JOTA'NIN KARİYERİ
Profesyonel kariyerinde 398 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 136 gol - 66 asistlik performans sergiledi. Diogo Jota için toplam 65.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA EVLENMİŞTİ
Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, geçtiğimiz hafta evlenmişti.
Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.