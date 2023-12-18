Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dini günler takvimi ile kandil günleri: 2024 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman?

        Dini günler takvimi ile 2024 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandil günleri ne zaman?

        İslam alemi için büyük önem arz eden dini günlerin ne zaman olacağı yakından takip ediliyor. Müslümanlar, manevi atmosferin yüksek olduğu bu özel günleri dua ve ibadetle geçirmek için hazırlıklara başlıyor. Ellerin semaya açılıp af dilendiği kandil günleri 2024 dini günler takvimi ile belli oldu. İşte, Diyanet'in belirlediği 2024 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam alemi için önemli bir manevi zenginlik olan dini günler, her yıl özenle beklenir ve kutlanır. Bu özel zamanlarda Müminler, manevi bağlarını güçlendirmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle bu kutsal günleri paylaşmak için bir araya gelir. Peki, bu sene Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2024 Dini günler takvimi ile kandil günleri

        • 2

          ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

        • 3

          2024 KANDİL TARİHLERİ

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

          Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

          2024 yılında Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

        • 5

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 6

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        • 7

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Habertürk Anasayfa