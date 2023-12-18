Dini günler takvimi ile 2024 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandil günleri ne zaman?
İslam alemi için büyük önem arz eden dini günlerin ne zaman olacağı yakından takip ediliyor. Müslümanlar, manevi atmosferin yüksek olduğu bu özel günleri dua ve ibadetle geçirmek için hazırlıklara başlıyor. Ellerin semaya açılıp af dilendiği kandil günleri 2024 dini günler takvimi ile belli oldu. İşte, Diyanet'in belirlediği 2024 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandili tarihleri...
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İslam alemi için önemli bir manevi zenginlik olan dini günler, her yıl özenle beklenir ve kutlanır. Bu özel zamanlarda Müminler, manevi bağlarını güçlendirmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle bu kutsal günleri paylaşmak için bir araya gelir. Peki, bu sene Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2024 Dini günler takvimi ile kandil günleri
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.
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2024 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
2024 yılında Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
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10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
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7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili