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        Dilini ve kulaklarını kestiler!

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:07
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        Dilini ve kulaklarını kestiler!
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormandaki bir kulübede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin baltayla kafasına vurduğu İsa Turgut (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilişkin 2 kişiyi ifadelerinin alınması için karakola götürdü.

        BALTAYLA SALDIRDILAR

        Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede meydan geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut’a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Turgut’un kulübe yanındaki motosikletini fark eden akrabası konuşmak üzere kulübeye yöneldi.

        Kulübeye giren ve kanlar içindeki Turgut’u gören akrabasının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut, ağır yaralı olarak İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        YÜZÜNDE KESİKLER VAR

        Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turgut, hayatını kaybetti. Turgut’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastane’si morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Turgut’un yüzünde kesikler olduğu da öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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