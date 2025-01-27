Dilara Aksüyek, sosyal medyada alaya alındı

Oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

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Leopar desenli pantolonunu beyaz renkli bir bluz ile kombinleyen Dilara Aksüyek, verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne serdi.

Dilara Aksüyek, fotoğraflarına; "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar' Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düştü.

"NEYİ ZORLUYORSUN?"

Oyuncuya; "Neyi niye bu kadar zorluyorsun acaba", "Anladık karın kası yapmışsın", "Karın kası ve dövmeye doyduk" merkezli yorumları yapıldı.