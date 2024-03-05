Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi
Dilan Telkök ile Berkay Hardal, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çift, müjdeli haberi; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" sözleriyle duyurdu
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12 Ekim 2019'da evlenen oyuncu Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan müjdeli haber geldi.
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İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, müjdeli haberi çektirdikleri fotoğraflarla duyurdu.
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"MİNİK SIRRIMIZ"
Fotoğraflarda Dilan Telkök'ün karnının belirginleştiği görüldü. Çift, fotoğraflarına; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.
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"ÇOK MUTLU OLDUM"
Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını yayımlayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal'a meslektaşları İpek Filiz Yazıcı; "Hayırlı olsun çok mutlu oldum" diyerek çifti tebrik etti.
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Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerinin cinsiyetini ve adını ise henüz açıklamadı.