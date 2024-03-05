Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin "MİNİK SIRRIMIZ" Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi: Hamile olduğunu açıkladı! - Magazin haberleri

        Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çift, müjdeli haberi; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          12 Ekim 2019'da evlenen oyuncu Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan müjdeli haber geldi.

        • 2

          İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, müjdeli haberi çektirdikleri fotoğraflarla duyurdu.

        • 3

          "MİNİK SIRRIMIZ"

          Fotoğraflarda Dilan Telkök'ün karnının belirginleştiği görüldü. Çift, fotoğraflarına; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

        • 4

          "ÇOK MUTLU OLDUM"

          Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını yayımlayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal'a meslektaşları İpek Filiz Yazıcı; "Hayırlı olsun çok mutlu oldum" diyerek çifti tebrik etti.

        • 5

          Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerinin cinsiyetini ve adını ise henüz açıklamadı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Habertürk Anasayfa