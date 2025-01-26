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        Haberler Magazin Dilan Polat'a reklam cezası - Magazin haberleri

        Dilan Polat'a reklam cezası

        Dilan Polat'a eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildi. Gözyaşlarına boğulan Polat; "Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:43
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        Reklam cezası kesildi
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        Geçtiğimiz yıl yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti, bu kez de aldığı reklam cezalarıyla sarsıldı.

        Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini anlatan Dilan Polat, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı.

        Üç farklı firmadan gelen cezalarla karşı karşıya kalan Polat, cezaların detaylarından habersiz olduğunu söyledi; "Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok" dedi.

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        #Dilan Polat

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