Dilan Çiçek Deniz, saçlarını kahkülle yeniledi
Hydra tatilinden dönen Dilan Çiçek Deniz, radikal bir karar alarak saçlarına kahkül kestirdi. Yeni imajını; "Kahkül perileri" notuyla sosyal medyada paylaştı
Giriş: 02.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:29
Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan’ın gözde adalarından Hydra’daki tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, imaj değişikliğine imza attı.
Ünlü oyuncu, saçlarında radikal bir yeniliğe giderek saçlarını kısalttı ve kahkül kestirdi.
Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Paylaşımına ise; "Kahkül perileri" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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