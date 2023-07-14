Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
Dilan Çiçek Deniz'in şu an birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile bir dönem aşk yaşadığı Furkan Andıç, Bodrum'da düzenlenen bir partide bir araya geldi
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2017'de meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin birlikteliği bir yıl sürmüştü.
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Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Dilan Çiçek Deniz ise o dönem İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşamıştı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmemiş ikili, bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
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Dilan Çiçek Deniz, daha sonra gönlünü Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı.
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Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen bir partide Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Taro Emir Tekin, hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Furkan Andıç... Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi.
Mert Yazıcıoğlu... Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi.
Aybüke Pusat... Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu arkadaşı (Furkan Andıç'ın sevgilisi)
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