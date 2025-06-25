İzmir'den yaklaşık 185 mil uzaklıktaki 50 km²'lik Yunan adası Hydra'da 2.412 kişi yaşıyor.
Dilan Çiçek Deniz: En sevdiğim adam
Yaz tatiline çıkan Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'a bağlı Hydra adasını tercih etti
Giriş: 25.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:24
Dilan Çiçek Deniz ile bir süredir aşk yaşadığı Rafael Cemo Çetin tatile çıktı.
Dilan Çiçek Deniz, tatil destinasyonu olarak Yunanistan'ın güneyinde yer alan Hydra adasını tercih etti. Ünlü oyuncu, tatil paylaşımlarında, Rafael Cemo Çetin ile birlikte çekildiği fotoğraflara yer vermedi.
Dilan Çiçek Deniz, paylaşımına; "En sevdiğim adam" notunu düştü.
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