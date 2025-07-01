Dilan Çiçek Deniz'den Hydra'dan yeni paylaşımlar

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan'ın gözde adalarından Hydra'da tatil yapıyor.

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Deniz, geçtiğimiz günlerde tatiline dair paylaşımlarını sosyal medyada yayımlamıştı.

Oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardığı yeni anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Deniz, ayrıca sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte bir fotoğraf yayımladı.

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Tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, o paylaşımlarına ise; "Gelecek yaz görüşmek üzere Hydra." notunu paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram