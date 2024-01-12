Dilan Çiçek Deniz, 'Costanze' ile ödül kazandı
'Amadeus'taki 'Costanze' karakteriyle 'En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerle ettiği sohbet sırasında ilginç bir açıklamalarda bulundu. Deniz; "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna; "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli gibi"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa'daki kampüsünde gerçekleştirilen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleşti.
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Dilan Çiçek Deniz, 'Amedus'da başrolleri Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.
Dilan Çiçek Deniz, 'Amadeus'taki 'Costanze’ karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.
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Dilan Çiçek Deniz, kazandığı ödülle ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi; "En beğenilen kadın oyuncu ödülünü öğrencilerden almak çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederim."
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