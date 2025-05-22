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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz, Cannes'ı bir kez daha deneyimledi

        Dilan Çiçek Deniz, Cannes'ı bir kez daha deneyimledi

        Dilan Çiçek Deniz, bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'nin havasını bir kez daha deneyimledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:19
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        Cannes'ı bir kez daha deneyimledi
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        Cannes Film Festivali'nin galaları ve özel davetleri devam ediyor. Festivalle bağlantısı olmasa da eş zamanlı düzenlenen davetlere birçok Türk oyuncu da Cannes'ın yolunu tuttu.

        O oyunculardan biri de Dilan Çiçek Deniz oldu. Bir markanın davetlisi olarak Cannes'a giden Deniz, Rebecca Zlotowski’nin 'Vie Privee' filminin gösteriminde kırmızı halıda yürüyerek festival havasını bir kez daha deneyimledi.

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        #Dilan Çiçek Deniz
        #Cannes Film Film Festivali

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