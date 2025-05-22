Dilan Çiçek Deniz, Cannes'ı bir kez daha deneyimledi

Dilan Çiçek Deniz, Cannes'ı bir kez daha deneyimledi

Cannes Film Festivali'nin galaları ve özel davetleri devam ediyor. Festivalle bağlantısı olmasa da eş zamanlı düzenlenen davetlere birçok Türk oyuncu da Cannes'ın yolunu tuttu.

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O oyunculardan biri de Dilan Çiçek Deniz oldu. Bir markanın davetlisi olarak Cannes'a giden Deniz, Rebecca Zlotowski’nin 'Vie Privee' filminin gösteriminde kırmızı halıda yürüyerek festival havasını bir kez daha deneyimledi.