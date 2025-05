Kenelerin her ortamda yaşadığına dikkati çeken Keskin, "Keneler parazit canlılardır ve hemen her ortamda yaşamlarını sürdürebilirler. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, dünya genelinde 1000'in üzerinde kene türü tespit edilmiştir. Sadece ülkemize özgü değiller, dünyanın her bölgesinde kene popülasyonu mevcut" diye konuştu.