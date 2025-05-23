Dikey Geçiş Sınavı son başvuru tarihi 2025: DGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olarak iki oturumdan oluşmaktadır. DGS son başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2025 DGS son başvuru tarihi...
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DGS başvuruları başladı. Sınava katılım gösterecek adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihlerini mercek altına aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır" İşte 2025 DGS başvurularının sona ereceği tarih
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2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile key Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvim doğrultusunda 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başladı ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.
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2025 DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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DGS NE ZAMAN?
DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.
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