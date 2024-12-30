Dijital harç pulu uygulaması için geri sayım: Önceden alınan basılı harç pulu ne olacak?
Yeni yıl itibarıyla değişikliğe uğrayan alanlardan biri de yurt dışı çıkış harç pulları oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, harç pulları artık dijital sistem üzerinden temin edilebilecek. Bu değişiklikle birlikte, daha önce alınmış basılı harç pullarının geçerliliği ve kullanım şekli de merak konusu. Peki, mevcut basılı harç pulları ne zamana kadar kullanılabilecek? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
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Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, yeni yıldan itibaren dijital sisteme geçiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, harç pullarına artık dijital platformlar üzerinden ulaşılabilecek. Ancak, daha önce alınmış basılı harç pullarının geçerliliği ve bu pulların nasıl kullanılacağı soruları gündemde. Peki, mevcut basılı harç pulları ne olacak? 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ne kadar? İşte tüm detaylar...
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YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.
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YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.
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DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?
2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.
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2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.
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HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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