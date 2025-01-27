Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dijital Gençlik Merkezleri'nin toplu açılışı yapıldı | Son dakika haberleri

        AB, UNDP ve TBB, Dijital Gençlik Merkezleri'nin toplu açılışını yaptı

        Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dijital Gençlik Merkezleri'nin toplu açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı.

        Başkent'te bir otelde düzenlenen açılış törenine TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin yanı sıra büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Genel Sekreter Yıldız, burada yaptığı konuşmasında, projenin temel amacının geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri gençlere kazandırmak ve onların istihdamını güçlendirmek olduğunu belirterek, "Gençler yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır" dedi.

        REKLAM

        Bilgi teknolojileri, elektronik dönüşüm, dijital pazarlama ve sosyal inovasyon gibi alanlarda gençlere donanım kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında 45 pilot belediyede açılan Dijital Gençlik Merkezleri'nin önemli bir sürecin başlangıcını simgelediğini dile getiren Yıldız, gençlere yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğinin inşası için önemli olduğunu vurguladı.

        UNDP Temsilcisi Merino da projenin, Türk gençliğinin hızla değişen dünyada dijital yetkinliklerle donatılması bakımından önemli bir mihenk taşı olduğunun altını çizerek, UNDP'nin bölgeler arasındaki "dijital açığı" köprülerle birleştirmeyi ve gençlerin istihdamını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

        Dijital Gençlik Merkezleri'nin veri analizi, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarına odaklanan eğitim programları sunacağını açıklayan Merino, eğitimleri tamamlayan gençlere stajyerlik imkanları sağlanacağını belirtti.

        Büyükelçi Ossowski de insanlık tarihini dönüştüren dijital devrimi gençlerin istihdamını teşvik etmek için kullanmanın, toplumların sürdürülebilir büyümesi için önem arz ettiğine değindi.

        Kadın istihdamının olumlu katkılarına işaret eden Ossowski, Avrupa'da ve Türkiye'de toplumun neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu, Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nin kadınların iş gücüne katılımını desteklediğini anlattı.

        Ossowski, potansiyeline inandıklarını gençleri desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dijital gençlik merkezleri
        #ankara haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Habertürk Anasayfa