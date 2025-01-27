Dijital Gençlik Merkezleri'nin toplu açılışı yapıldı

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Başkent'te bir otelde düzenlenen açılış törenine TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin yanı sıra büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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Genel Sekreter Yıldız, burada yaptığı konuşmasında, projenin temel amacının geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri gençlere kazandırmak ve onların istihdamını güçlendirmek olduğunu belirterek, "Gençler yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır" dedi.

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Bilgi teknolojileri, elektronik dönüşüm, dijital pazarlama ve sosyal inovasyon gibi alanlarda gençlere donanım kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında 45 pilot belediyede açılan Dijital Gençlik Merkezleri'nin önemli bir sürecin başlangıcını simgelediğini dile getiren Yıldız, gençlere yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğinin inşası için önemli olduğunu vurguladı.

UNDP Temsilcisi Merino da projenin, Türk gençliğinin hızla değişen dünyada dijital yetkinliklerle donatılması bakımından önemli bir mihenk taşı olduğunun altını çizerek, UNDP'nin bölgeler arasındaki "dijital açığı" köprülerle birleştirmeyi ve gençlerin istihdamını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Dijital Gençlik Merkezleri'nin veri analizi, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarına odaklanan eğitim programları sunacağını açıklayan Merino, eğitimleri tamamlayan gençlere stajyerlik imkanları sağlanacağını belirtti.

Büyükelçi Ossowski de insanlık tarihini dönüştüren dijital devrimi gençlerin istihdamını teşvik etmek için kullanmanın, toplumların sürdürülebilir büyümesi için önem arz ettiğine değindi.

Kadın istihdamının olumlu katkılarına işaret eden Ossowski, Avrupa'da ve Türkiye'de toplumun neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu, Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nin kadınların iş gücüne katılımını desteklediğini anlattı.

Ossowski, potansiyeline inandıklarını gençleri desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.