Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren ve Türkiye'den talipleri olduğu belirtilen Diego Costa'da flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya asıllı İspanyol golcünün menajerinin Türkiye'ye geldiği öne sürülürken Sky Sports'un haberine göre Costa, geleceğiyle ilgili kararını da verdi.

Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Diego Costa, Brezilya ve Türkiye'den gelen tekliflere şimdilik yanıt vermedi. Karar için acele etmeyen Diego Costa'nın Premier Lig'e dönmek istediği ve İngiltere'den teklifler bekleyeceği kaydedildi.