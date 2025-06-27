Didim Belediyesi'nde 'usulsüzlük' soruşturması: 4 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı. Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K, eski belediye çalışanı H.H. ile E.E. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, H.H, E.E. ve E.S, tutuklanırken A.O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.