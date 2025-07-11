Didier Drogba'dan flaş Osimhen paylaşımı!
Galatasaray'ın eski oyucusu Didier Drogba, sarı-kırmızıların transfer görüşmesinde bulunduğu Victor Osimhen için flaş bir paylaşımda bulundu
Giriş: 11.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:34
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan dünyaca ünlü forvet Didier Drogba, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Fildişili eski forvet, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Victor Osimhen için flaş bir paylaşımda bulundu.
Drogba, yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı Osimhen'i paylaşarak, "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan." ifadelerine yer verdi.
İşte Drogba'nın paylaşımı:
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