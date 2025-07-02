Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Diddy'ye fuhuştan hüküm, seks ticaretinden beraat - Magazin haberleri

        Diddy'ye fuhuştan hüküm, seks ticaretinden beraat

        'Diddy' lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada, hakkında yöneltilen iki ayrı 'kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma' suçlamasından suçlu bulunurken; iki ayrı seks ticareti ve bir 'organize suç örgütü kurma' suçlamasından ise beraat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuhuşta hüküm, seks ticaretinde beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de 'rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma' suçlamalarından yargılanan rapçi Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, iki ayrı 'kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma' suçlamasından suçlu bulunurken, iki seks ticareti ve bir 'organize suç örgütü kurma' suçlamasından ise beraat etti.

        ABD'de 16 Eylül'den bu yana 'rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma' suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan rapçi Sean Combs, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

        REKLAM

        Manhattan Federal Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, Combs, eski sevgilileri şarkıcı Cassie Ventura ve Jane ile dosyadaki diğer kadınlara yönelik fuhuşa aracılık suçlamalarından hüküm giydi. Ancak organize suç örgütü kurma ve Ventura ile Jane'e yönelik seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

        Savcılar, Sean Combs’un 20 yıl boyunca sektördeki nüfuzunu kullanarak evinde ve otel odalarında düzenlediği ve kayıt altına aldığı 'Freak Off' adlı ünlü partilerde, iki sevgilisini cinsel ilişkiye zorladığını, kendisinin de izleyip çekim yaptığını öne sürdü. Diddy’nin avukatları ise savcıların iddia ettiği cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu. Cassie Ventura ve Jane, Combs’un isteklerine uymazlarsa maddi desteğin kesileceği ve cinsel içerikli görüntülerinin sızdırılacağı tehdidinde bulunulduğunu dile getirdi.

        Geçtiğimiz yıl gözaltına alınan 55 yaşındaki ünlü rapçi hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı. Sean Combs, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak, genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı 'Freak Off' adlı partilerde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyordu. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayıt ele geçirilmişti. Davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sean Combs
        #diddy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Habertürk Anasayfa