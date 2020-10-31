Diaz Dizzy'den 'Cehennemde'

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Türkçe sözlü rap müzikte özellikle 'story telling' tarzıyla fark yaratan Dizzy, yeni şarkısıyla Türkçe rap piyasasındaki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.

'Cehennemde' adlı şarkıda, içinde bulunduğumuz dünyanın gerçek cehennemden farksız olduğu ve bu kargaşanın arasında sanatçının kendisi savaşını verdiği anlatılıyor.

Sözleri Diaz Dizzy, müziği ise Allame'ye ait olan şarkının mix ve masteringini Harun Adil yapmış.