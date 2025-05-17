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        Haberler Spor Transfer Diarra için Beşiktaş açıklaması - Futbol Haberleri

        Diarra için Beşiktaş açıklaması

        İstanbulspor forması giyen Gaoussou Kyassou Diarra için menajerinden transferle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:28
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        Diarra için Beşiktaş açıklaması
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        22 yaşındaki futbolcunun menajeri Buruçhan Düzgün, Africafoot'a yaptığı açıklamada, "Yaz transfer dönemi yaklaşıyor ve Gaoussou, Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'nin birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Şu anda çeşitli kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lig bittiğinde resmi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Her şey olumlu yönde ve kulüp ile karar vermek için doğru anı bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

        Habere göre, Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslara başladı. Bu konuyla ilgili de konuşan Buruçhan Düzgün, "İstanbulspor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeydiniz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbulspor'un kararına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz değerlendirmeyen İstanbulspor ile tam bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz." diye konuştu.

        İstanbulspor forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Malili futbolcu, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

        22 yaşındaki Gaoussou Kyassou Diarra'nın İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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