Ünlü moda evi Valentino'nun kurucu ortaklarından Giancarlo Giammetti, Galler Prensesi Diana'nın daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 1990 yılının eylül ayında İtalya sularında çekilen fotoğrafta Diana, bir yatta Giammetti ve Preslav Prensi Kyril ile birlikte kaydedildi. Diğer bir karede ise Lady Diana'nın, katıldığı bir etkinlikte moda tasarımcılarıyla selamlaştığı görülüyor.