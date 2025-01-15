Diana Krall 10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor
Kanadalı caz piyanisti ve şarkıcısı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek
Giriş: 15.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:13
Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek.
Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, 1 Kasım'da İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tüm zamanların en iyi klasiklerini caz tınılarıyla yeniden yorumlayacak.
Diana Krall konserinin biletleri, 22 Ocak Çarşamba saat 12.00'den itibaren satışa sunulacak.
Fotoğraflar: AP, DHA
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