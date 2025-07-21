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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama sayfası

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama sayfası

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) DGS sınavı 20 Temmuz tarihinde gerçekleşti. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimlerine çevirmek isteyenler sınav sonrası DGS sonuçları sorgulamasına başladı. ÖSYM tarafından en son sınav soruları ve cevap anahtarları kitapçığı duyuruldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:39
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        • 1

          DGS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine çevirmek isteyen adaylar DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

          ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.

        • 3

          Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

          DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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