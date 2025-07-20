Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Dikey Geçiş Sınavı bugün yapılıyor. DGS sınavına katılan adaylar sonuç tarihi için geri sayıma geçecek. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2025 sonuç tarihi ne zaman? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?