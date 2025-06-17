DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgeleri belli oldu mu?

21 Mayıs’ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylara ise 13 Haziran’da geç başvuru hakkı tanındı. Peki, sınav için geri sayım sürerken DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2025 DGS hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte DGS’ye dair en çok merak edilen detaylar...