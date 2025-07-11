DGS ne zaman? 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS 2025 oturumu 20 Temmuz'da uygulanacak. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. İşte, DGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası