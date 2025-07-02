Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS ne zaman? 2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        İki yıllık eğitimlerini dört yıla çevirmek isteyen öğrenciler DGS sınavına katılım gösteriyor. Sınav öncesi giriş belgeleri ise ÖSYM tarafından duyuruluyor. Temmuz ayında uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı sınavına katılacaklar DGS giriş belgesininde sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafına dair detaylara ulaşacak. Peki DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS sınavı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında uygulanacak olan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Peki, 2025 DGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrildi.

        • 3

          DGS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Habertürk Anasayfa