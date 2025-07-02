DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
İki yıllık eğitimlerini dört yıla çevirmek isteyen öğrenciler DGS sınavına katılım gösteriyor. Sınav öncesi giriş belgeleri ise ÖSYM tarafından duyuruluyor. Temmuz ayında uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı sınavına katılacaklar DGS giriş belgesininde sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafına dair detaylara ulaşacak. Peki DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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DGS sınavı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında uygulanacak olan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Peki, 2025 DGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrildi.
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DGS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
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