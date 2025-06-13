DGS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için DGS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran Cuma günü alınacak ve başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM DGS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
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İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) geç başvuruları 13 Haziran Cuma bugün alınacak. Peki, 2025 DGS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 DGS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2025 DGS geç başvuruları, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak.
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2025 DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
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DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir. Buna göre DGS geç başvuru ücreti 1.425 TL olacak.
Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
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2025 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.
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