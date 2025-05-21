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        Haberler Bilgi Gündem DGS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM DGS başvuru ekranı ve ücreti

        DGS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DGS başvuru ekranı ve ücreti

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların merakla beklediği DGS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece DGS başvuruları başladı. Bilindiği üzere bu sınav, yılda sadece bir kez düzenleniyor. Peki 2025 DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 DGS başvuru ekranı ve ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:47 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:52
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        • 1

          Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen DGS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları 21 Mayıs Çarşamba bugün başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, DGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile key Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvim doğrultusunda 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başladı ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          2025 DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

          Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

          2025 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DGS NE ZAMAN?

          DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

        • 6

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

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